"Все логично?" - Эксперт оценил предложение России поставлять газ по уцелевшей трубе "Северного потока-2"

Опубликовано: 05.10.2022 19:19 , Обновлено: 05.10.2022

Вице-премьер России Александр Новак 5 октября пообещал начать поставки газа в ЕС через уцелевшую нитку "Северного потока 2", если Евросоюз согласится.

В “Газпроме” заявили, что откачивают газ в уцелевшей нитке “B” «Северного потока-2». Но пообещали закачать его туда обратно, если ЕС согласится получать газ по “Северному потоку-2”.

«В случае принятия решения о начале поставок по нитке В «Северного потока – 2», природный газ, после проверки целостности системы и подтверждения такой возможности надзорными органами, будет закачан в газопровод», — заявил «Газпром».

Однако власти Германии, куда из России и вели все нитки “Северных потоков”, уже заявили, что обойдутся без российского газа.

«Германия, пожалуй, сможет обеспечивать свою энергобезопасность, несмотря на то, что нет больше газа, который шел бы из России в Германию через трубопроводы, и то, что мы узнали о драматичных разрушениях в некоторых из них в Балтийском море», — сказал канцлер Германии Олаф Щольц.

По его данным, уровень заполненности газовых хранилищ в ФРГ достиг 92% на сегодняшний момент. Плюс Германия договорилась о дополнительных поставках СПГ.

А немецкий обозреватель Александр Фридман [link href=“https://t.me/Alexander_Friedman/2812” rel=“noopener” target=“_blank”] задался [/link] вопросом: “Все логично? В Кремле считают, что «Северный поток-1» и «Северный поток-2» взорвали американцы, но при этом не повредили одну нитку «СП-2», запустить который мечтает Путин. И именно по этой нитке россияне теперь готовы поставлять газ в Европу”.

Ранее Телеграф сообщил, что утечка газа из трех труб первого и второго “Северных потоков” продолжалась несколько дней. Пузыри достигали гигантских размеров, сообщают датские военные. А эксперты подсчитали, сколько газа может вытечь.

Из пробитых «Северных потоков» всплывают километровые пузыри газа стоимостью 2 млрд долларов