"Все крупнее ежа" - Как жители КНДР борются с голодом? Учёные рассказали в докладе

Опубликовано: 09.10.2025 16:36 , Обновлено: 09.10.2025

Экономический кризис и нехватка продовольствия в Северной Корее привели к возникновению чёрного рынка в стране, на котором можно купить мясо практически любого дикого животного, крупнее ежа. Об этом говорится в исследовании, проведённом группой британских и норвежских учёных. По их словам, диких животных, в том числе краснокнижных, в КНДР убивают и продают не для забавы, а для употребления в пищу, из-за повсеместного голода.

Исследование, проведённое группой британских и норвежских учёных, показало, что дикие животные с 1990-х годов стали важным товаром на чёрном рынке Северной Кореи. По данным британского издания The Telegraph, проблема сохраняется по сей день, несмотря на технический прогресс на Западе: тигров, медведей и других млекопитающих убивают ради еды, шкур, меха, а также для производства лекарств и косметики. Это ставит некоторые виды под угрозу вымирания .

“Почти все виды млекопитающих в Северной Корее, крупнее ежа, отлавливаются для употребления в пищу или на продажу. Даже строго охраняемые виды становятся объектом торговли, иногда их вывозят через границу с Китаем”, — рассказал в интервью The Telegraph Джошуа Элвес-Пауэлла из Университетского колледжа Лондона, один из авторов исследования.

Поскольку Северная Корея до сих пор остаётся одной из самых закрытых для иностранцев стран, это делает исследования в этой стране практически невозможными. Поэтому исследователи опросили группу из более чем 40 северокорейских перебежчиков, в настоящее время проживающих в Южной Корее и Великобритании. Среди опрошенных были бывшие военные, охотники и торговцы.

По словам самих корейцев, некоторым из них доводилось охотиться в том числе на таких редких хищников, которые находятся под угрозой исчезновения, как амурский тигр и дальневосточный леопард. Они всё ещё встречаются в дикой природе, в том числе на северо-востоке Китая и в Сибири.

Опрошенные исследователями корейцы также рассказали о существовании государственных ферм по разведению диких животных, на которых выводят медведей, оленей, выдр и фазанов для незаконной торговли.

[inf]Отметим, что Корейская Народно-Демократическая Республика — одна из немногих стран мира, которая не подписала международную Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES).[/inf]

Авторы исследования пришли к выводу о том, что в этой стране существует “значительный риск” того, что “нерациональная эксплуатация дикой природы” приведёт к таким серьезным последствиям, как вымирание ключевых видов, распространённых в Северной Корее, а в перспективе и вовсе к дефаунизации ландшафтов страны.

[inf]Термином “дефаунизация” учёные называют процесс в экосистеме, в ходе которого популяция сверххищников и травоядных снижается из-за влияния человека на окружающую среду, что приводит к исчезновению растительности экосистем на следующем этапе.[/inf]

Тем временем, как ранее сообщил Telegraf.news, на прилавках одного из столичных магазинов заметили “северокорейские” чипсы. Упаковку картофельных чипсов с флагом Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) от популярного белорусского производителя продемонстрировал один из пользователей видеоплатформы TikTok. У зрителей возникло немало вопросов.

В Беларуси появились «северокорейские» чипсы. У покупателей возникли вопросы