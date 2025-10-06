В Беларуси появились "северокорейские" чипсы. У покупателей возникли вопросы

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Опубликовано: 06.10.2025 11:20 , Обновлено: 06.10.2025

На прилавках одного из столичных магазинов заметили "северокорейские" чипсы. Упаковку картофельных чипсов с флагом Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) от популярного белорусского производителя продемонстрировал один из пользователей видеоплатформы TikTok. У зрителей возникло немало вопросов.

“Северокорейскую” ограниченную серию выпустило гомельское предприятие “Белпродукт”, известное своими картофельными чипсами и снеками. У многих зрителей возник резонный вопрос - что связывает продукт с далёкой Северной Кореей, кроме флага страны на упаковке? Судя по задумке производителя - это необычный вкус - национального корейского блюда кимчи рамен. Именно он, по крайней мере, указан на упаковке.

Однако зрителей это не убедило, в первую очередь потому, что неясным осталось то, почему производитель отдал предпочтение именно Северной, а не Южной Корее.

“Почему флаг не Южной Кореи? Ким Чи - это блюдо обеих Корей, по факту это один народ”, - задался вопросом один из них.

“Для меня Ким чи - это блюдо Южной Кореи”, - отметила другая.

[inf]Действительно, и рамён, и кимчи - это блюда корейской кухни, которые были широко распространены в обоих частях полуострова задолго до его раздела на Северную и Южную Кореи в 1948 году. Рамён — это корейский вариант лапши, а ким-чи - остро приправленные квашеные (ферментированные) овощи, такие как пекинская капуста или морковь.[/inf]

Впрочем, некоторые комментаторы “раскусили” задумку производителя. По их мнению, тот решил обыграть схожесть названия популярного азиатского блюда с именем действующего северокорейского лидера Ким Чен Ына.

“Комментаторы не выкупили, почему Северная Корея: ким-чи и Ким Чен Ын. Это же банальный маркетинг, боже…” - написал один из зрителей.

А что же по вкусу? Как корейская кухня сочетается с белорусским продуктом? Одна из зрительниц поделились своими впечатлениями от “северокорейской” новинки.

“Попробовала, так себе. Кислые какие-то, уксусные.На любителя в общем”, - написала она.

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