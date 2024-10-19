Все 10 млн жителей Кубы остались без электричества. Виноваты США?

Опубликовано: 19.10.2024 08:06 , Обновлено: 19.10.2024

Вечером в пятницу, 18 октября, вся Куба погрузилась во мрак, после того как крупнейшая электростанция страны вышла из строя. Без электричества остались все 10 млн жителей островного государства. Власти страны поспешили возложить ответственность за плачевное состояние энергетической системы Кубы на США. Те, в свою очередь, отрицают какую-либо причастность к сбою в работе национальной электросети Кубы.

По данным агентства Reuters, электростанция “Антонио Гитерас”, крупнейшая и самая эффективная в стране, отключилась ещё днём, что привело к полному отключению электросети и внезапному обесточиванию всего острова. Страна оставалась без электричества в течение нескольких часов, ближе к ночи подачу электроэнергии восстановили частично в столичной Гаване, в частности, в крупных больницах города.

Оператор сети UNE заявил, что надеется перезапустить по крайней мере пять своих электростанций, работающих на мазуте, в течение ночи, чтобы выработать достаточно электроэнергии и начать возобновлять подачу электроэнергии в другие районы страны.

Пока же правительство закрыло школы и неосновные промышленные предприятия и отправило большинство государственных служащих по домам, распорядилось закрыть все ночные клубы, отменив развлекательные и культурные мероприятия.

В чём причина сбоя?

Куба неоднократно и в прошлом обвиняла в своих проблемах с электроэнергией власти США - торговое эмбарго времен холодной войны и совсем свежие санкции, введённые при президенте Дональде Трампе. Эту же риторику на днях повторил президент Кубы Мигель Диас-Канель. Впрочем, власти США отрицают какую-либо причастность к краху энергосистемы Кубы.

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Независимые эксперты, в свою очередь, отмечают, что санкции США действительно усложняют официальной Гаване процесс закупок топлива и запасных частей для обслуживания своей энергосистемы, но не это - далеко не единственная проблема. Само правительство Кубы признало, что коррупция, бюрократия и неэффективность действующей государственной системы “поставили экономику страны на колени”, поэтому лишних средств на обновление электросети у страны попросту нет.

Как отметило агентство Reuters, электросеть и работающие на нефтепродуктах электростанции Кубы, построенные десятилетия назад, сильно устарели и разрушаются со временем из-за того, что практически не обслуживаются. Поскольку Куба производит очень мало собственного ископаемого топлива, страна почти полностью зависит от импорта, чтобы обеспечить адекватный уровень производства энергии.

Давний союзник Кубы Венесуэла сократила поставки топлива на остров вдвое в этом году, поскольку сама столкнулась с энергетическим кризисом. Другие союзники - Россия и Мексика - также вынуждены были сократить объём экспорта нефтепродуктов на Кубу, поэтому и так испытывающее нехватку средств правительство Кубы вынуждено искать гораздо более дорогое топливо на спотовом рынке.

В результате, как поясняют специалисты, ситуация на днях достигла критической точки: из-за задержки очередных морских поставок топлива сиз-за непогоды, несколько мелким станций пришлось отключить, из-за чего нагрузка на крупнейшую электростанцию Кубы возросла и она попросту не выдержала и вышла из строя.