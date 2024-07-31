Венесуэла – новая Куба? В уличных беспорядках в Каракасе после президентских выборов погибли 16 человек

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Опубликовано: 31.07.2024 12:23 , Обновлено: 14.11.2024

Третий день подряд на улицах столицы Венесуэлы Каракаса не стихают массовые беспорядки, вспыхнувшие после объявления результатов президентских выборов. С победой Николаса Мадуро, который одержал победу в третий раз подряд, не согласились ни местная оппозиция, ни лидеры многих стран Латинской Америки, ни международные организации. Сами жители Венесуэлы решили отстаивать свою позицию на многотысячных протестных митингах, которые нередко заканчивают арестами и стычками с полицией. По последним данным, в ходе них уже погибли 16 человек.

По информации издания The New York Times, которое сослалось на данные правозащитных организаций и правительственных чиновников, в результате уличных протестов в Венесуэле уже погибли по меньшей мере 16 человек, включая одного солдата, порядка 750 участников протестов были арестованы.

По данным BBC, для разгона протестующих военные и полиция, которые пока остаются на стороне действующего президента, пускают в ходе слезоточивый газ и резиновые пули. Между тем, в соцсетях появились видео столкновений с полицией и военными, а также военной техники и перестрелок на городских улицах.

Несмотря на то, что власти Венесуэлы объявили о победе Николаса Мадуро, правительство до сих пор не опубликовало полные результаты, что поставило под сомнение их открытость. Так, базирующийся в США Центр Картера, сотрудники которого наблюдали за голосованием, в своем заявлении во вторник вечером заявили, что выборы “не соответствовали международным стандартам честности выборов и не могут считаться демократическими”.

Нежелание Национального избирательного совета Венесуэлы опубликовать подробные результаты голосования, несмотря на призывы многих стран, международные наблюдатели назвали “серьезным нарушением”.

Reuters, ссылаясь на собственные источники в Вашингтоне, сообщило, что США рассматривает возможность введения новых санкций в отношении лиц, связанных с выборами в Венесуэле, “если не будет обеспечена большая прозрачность”. В Белом доме подчеркнули, что подобные “манипуляции с выборами” лишили всякого веса слова Николаса Мадуро о том, что он одержал законную победу.

Такой же позиции придерживаются и многие лидеры стран Латинской Америки. Так, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что единственный способ положить конец избирательному спору в Венесуэле — опубликовать результаты голосования.

“Идет борьба. Как разрешить борьбу? Опубликуйте результаты голосования”, — процитировало да Силву CNN.

Ряд политических обозревателей уже поспешили сравнить ситуацию в Венесуэле с Кубой, в том числе и потому, что Мадуро возлагает вину за нынешние беспорядки на США, которые, по его словам, поддерживают ультраправые движения в стране в попытке отстранить его от власти.

Часть вины за происходящее Мадуро, выступивший 31 июля с обращением к своим сторонникам с балкона президентского дворца, возложил также на американского миллиардера Илона Маска.

“Венесуэла столкнулась с национальной и международной агрессией со стороны мировых держав, теперь оказывается, что и Илон Маск одержим идеей завладеть Венесуэлой и управлять ею извне”, - заявил Мадуро.

Напомним, что Мадуро находится у власти с момента смерти своего предшественника Уго Чавеса в 2013 году. Если он снова займет свой пост, это будет его третий шестилетний срок подряд, а для страны это будет означать продолжение “чавизма”, левой популистской идеологии, названной в честь бывшего лидера.

Как отметили обозреватели телеканала CNN, отказ от президентского кресла для Мадуро может иметь серьёзные последствия. Дело в том, что в США ему предъявлены обвинения в торговле наркотиками и коррупции, он также находится под следствием за преступления против человечности. Так, ещё в 2020 году прокурор Международного уголовного суда заявил, что у них есть “разумные основания” полагать, что венесуэльские чиновники и военные при согласии Мадуро совершали внесудебные казни, насильственные похищения, произвольные задержания и пытки в отношении участников антиправительственных протестов в 2017 году.