«Воздушная тревога» — Ночью перекрывали Крымский мост. Что произошло?

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Опубликовано: 21.07.2023 07:59 , Обновлено: 21.07.2023

Поздно вечером 20 июля СМИ сообщили, что Крымский мост «временно закрыли», прозвучал сигнал воздушной тревоги. Позже движение восстановили.

Сообщения о перекрытии Крымского моста появились незадолго до полуночи. Так называемый «Оперативынй штаб» Крыма призвал автомобилистов «скорее покинуть мост».

В Сети опубликовали видео, как звучала тревога:

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Спустя некоторое время стало известно, что движение по Крымскому мосту возобновили. О причинах произошедшего ничего неизвестно.

К слову, днем 20 июля на Крымском мосту уже звучала сирена воздушной тревоги. Телеграм-канал Baza писал, что это, вероятно, было связано с учениями.

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Напомним, ночью 17 июля было остановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта на Крымском мосту через Керченский пролив. Назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что причиной стало “чрезвычайное происшествие” в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края, однако, что именно произошло на мосту, не сообщил.

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Позже появилось видео предполагаемой атаки по Крымскому мосту ночью 17 июля. В России произошедшее уже официально признали терактом и возбудили соответствующее уголовное дело. Ответственность при этом российские власти возложили на украинские спецслужбы, которым, по мнению, помогали коллеги из США и Великобритании.

Появилось видео подрыва Крымского моста