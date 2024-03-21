Возгорание квартир и падение обломков в детском саду. Киев массировано атаковали ракеты

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Опубликовано: 21.03.2024 10:05 , Обновлено: 21.03.2024

В ночь на 21 марта Киев подвергся массированным ракетным ударам. Местные телеграм-каналы опубликовали видео последствий.

По сообщениям городской администрации, в результате обстрела ракетами “Кинжал” пострадали городские постройки, в том числе и в жилых районах. В частности, зафиксирован удар по жилому дому в Шевченковском районе, который привел к возгоранию квартир. Жителей дома эвакуировали.

Также сообщили о возгорании автомобилей находящихся в непосредственной близости от ударов ракет, возгорание трансформаторной подстанции, повреждениях домов в частном секторе и падении обломков на территории детского сада.

“Все внешние службы работают в городе, проводя ликвидацию последствий ракетного удара”, — написали в телеграм-канале Киевской администрации.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о 10 пострадавших, двое из которых были госпитализированы.

“Шесть человек пострадали в Шевченковском районе столицы. Четверо — в Святошинском», — написал он в телеграме.

Глава городской администрации Сергей Попко сообщил о сбитии 30 ракет и отметил, что это первый удар по столице Украины после 44-дневной паузы.

Ранее Телеграф сообщал о ракетном обстреле в Белгороде 15 марта.

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