Белгород в РФ попал под ракетный обстрел. В соцсетях показали взрывы и столбы дыма в городе

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Опубликовано: 15.03.2024 10:35 , Обновлено: 04.07.2024

Утром 15 марта российский Белгород попал под ракетный обстрел. В городе объявили воздушную тревогу. Об этом в Telegram написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Как сообщили в Минобороны РФ, Украина выпустила по Белгородской области семь снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир», дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили их.

По информации Telegram-канала Shot, в результате атаки в Белгороде повреждены несколько машин, на месте вспыхнул пожар.

По предварительным данным, в Белгороде пострадали 2 человека, написал губернатор Гладков. “У одного мужчины ушиб грудной клетки и закрытый перелом нескольких ребер, бригада скорой доставила его в городскую больницу №2 города Белгорода. У второго мужчины посечено лицо осколками от стекла. Бригада медиков в пути к пострадавшему”, - сообщил он.

Гладков также рассказал о повреждениях в 23 квартирах семи жилых домов в городе, зафиксирован прилет на территорию школьного стадиона. В районе, по данным губернатора, повреждены нескольких квартир одного многоквартирного дома, пять частных жилых домов и два здания торговых центров.

С 11 марта Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам и атакам.

14 марта подразделения “украинских диверсантов” проникли в приграничные районы Белгородской и Курской областей, прошли боестолкновения между ними и российскими силами.

В Белгородской и Курской областях сообщили о боях ВС РФ с «украинскими диверсантами». Что известно?

13 марта легион «Свобода России», РДК и «Сибирский батальон» (их ресурсы признаны в Беларуси экстремистскими) анонсировали удары по российским городам Белгород и Курск.

12 марта эти военные формирования попытались проникнуть на территорию Курской и Белгородской областей. В Минобороны России заявили, что они совместно с пограничной службой ФСБ пресекли попытку прорыва.