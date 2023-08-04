Воздушные и морские беспилотники атаковали Феодосию и Новороссийск

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Опубликовано: 04.08.2023 09:06 , Обновлено: 04.08.2023

Жители Феодосии в Крыму и Новороссийска в России сообщили, что ночью и утром их атаковали беспилотники. Некоторые из них сняли видео взрывов и стрельбы.

Российские источники утверждают, что в Феодосии был успешный для запустивших БПЛА прилет. По предварительным данным, воздушный беспилотник ударил по нефтебазе. В то же время, местные власти настаивают, что все цели были сбиты.

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В назначенной Россией администрации Крыма уточнили, что заметили “13 беспилотников ВСУ”, и все сбили или подавили.

В Новороссийске же была атака морских беспилотников. Миноброны РФ сообщило, что два катера пытались атаковать военно-морскую базу в Новороссийске ночью, но было уничтожены.

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Украинская сторона пока не комментировала произошедшие атаки.

Ранее Телеграф сообщил, что Михаил Подоляк, советник главы офиса президента Украины, 1 августа прокомментировал участившиеся атаки беспилотников на Москву. По его словам, в столице и самой России будет происходить еще больше атак.

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