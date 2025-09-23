"Вот и всё" - Рогозин объявил о тупике в Украине и равных силах сторон

🎤 Мнение

Опубликовано: 23.09.2025 10:56 , Обновлено: 23.09.2025

Экс-глава "Роскосмоса", а ныне сенатор Дмитрий Рогозин заявил, что Украина и Россия зашли в тупик из-за разных сил и географии в местах боестолкновений. По его словам, война перешла в тактические столкновения.

Дмитрий Рогозин рассказал, что и Россия, и Украина обладают примерно одинаковыми возможностями и технологиями, а значит перевеса нет ни у одной из стран. Сенатор считает, что в украинских степях наступление в таких условиях невозможно из-за того, что в пределах 20 км от линии фронта, пехота и техника видна как на ладони и сразу же попадает под удар БПЛА.

«В основном вся война идет в тактическом звене, это штурмовая группа, 3-5 человек, мужики где-то возраста примерно близкого к нам по степи, которые вся заминирована, где дроны с разных сторон жужжат, увешанные броней, автоматом, боекомплектом, гладкостволом, чтоб отстреливаться от дронов, еще и РЭБ. Встать с этим всем невозможно со стула, не то что идти куда-то наступать”, - сказал он.

“Вот и все. Вот он тупик-то в чем, в чем проблема позиционной войны. То есть силы примерно равны по оснащенности, по подготовленности, даже по мотивации», — сообщил Дмитрий Рогозин.

Днепр также мешает сторонам в наступлении, так как река большая и просматривается дронами с обеих сторон.

«Я сегодня с утра опять был у себя на пункте управления, вот у меня там плазмы висят, и я вижу картинку с наших дронов. Вот он выжженный Степногорск (в Запорожской области Украины — Ред.) вокруг просто поля голые, лесополос уже нет, там заяц появится, я его увижу, а не то что человек. Вот как двигаться от вот этого, пройти вот этот маршрут, на чем? А техника, она будет подорвана, потому что все дороги заминированы, и нами, и ими, дистанционно, и не только дистанционно», — сказал Дмитрий Рогозин.

Ранее Telegraf.news писал, что президент Украины Зеленский и глава Генштаба Свирский объявили, что Украина начала контрнаступательную операцию на Донецком направлении, в районе Покровска и Доброполья. Ника утверждает, что ВСУ смогли отбить 7 населенных пунктов, а еще 9 зачистить.

Украина объявила о начале контрнаступления. Что известно?