Украина объявила о начале контрнаступления. Что известно?

Опубликовано: 20.09.2025 08:21 , Обновлено: 20.09.2025

Президент Украины Зеленский и глава Генштаба Свирский объявили, что Украина начала контрнаступательную операцию на Донецком направлении, в районе Покровска и Доброполья. Ника утверждает, что ВСУ смогли отбить 7 населенных пунктов, а еще 9 зачистить.

“Сегодня был первый отчет главнокомандующего Сырского о результатах. С начала операции наши солдаты уже освободили 160 квадратных километров”, - сообщил Владимир Зеленский.

В свою очередь, Александр Сырский, глава украинского Генштаба, утверждает, что на Добропольском направлении украинские военные продвинулись вглубь обороны противника на 7 километров.

“Операция украинских сил обороны в Донецкой области, на Добропольском направлении, продолжается. Продвижение наших войск в глубь обороны противника составляет от 3 до 7 километров”, - написал он.

Osint-каналы подтверждают бои на выше указанных направлениях, но из-за “тумана войны” не могут подтвердить или опровергнуть заявленные властями Украины успехи. Тем не менее, там по косвенным данным сообщили, что российским подразделениям может грозить окружение.

В Минобороны России заявления властей Украины не комментировали.

Однако близкий к этому ведомству канал “Рыбарь” сообщил, что российские войска ведут наступление в другом месте фронта, где угрожают окружением бойцам ВСУ.

“На Лиманском направлении близится к финальному этапу битва в Серебрянском лесничестве. Российские войска завершают разгром остатков украинской группировки”, - сообщили в ТГ-канале.