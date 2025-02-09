Опубликовано: 09.02.2025 12:54 , Обновлено: 09.02.2025

Миллиардер Илон Маск опроверг слухи о своей заинтересованности в покупке популярного приложения для коротких видео TikTok. Об этом он заявил в ходе онлайн-конференции, организованной The WELT Group. Заявление Маска прозвучало спустя неделю после того, как президент США Дональд Трамп допустил возможность покупки приложения Маском, если тот сам этого захочет.

«Я не предлагал свою кандидатуру для покупки TikTok», — категорично заявил глава Tesla. Он добавил, что даже не представляет, что бы он делал с приложением, так как сам им не пользуется и не знаком с его форматом, сообщило агентство Reuters. «Я обычно создаю компании с нуля», — отметил Маск.

«Я не горю желанием приобрести TikTok, я вообще не приобретаю компании, это происходит довольно редко», — подчеркнул Маск.

Он отметил, что покупка им социальной сети Twitter (ныне X) за миллиарды долларов была нетипичным для него решением.

Примечательно, что, по сообщениям СМИ, Трамп заявлял о переговорах с несколькими потенциальными покупателями TikTok и обещал принять решение о судьбе приложения в этом месяце. Также сообщалось о его указе о создании суверенного фонда, который потенциально мог бы выкупить TikTok.

Совсем недавно Трамп заявил, что TikTok помог ему завоевать голоса молодых избирателей на прошедших выборах и у него «тёплое место в сердце» для приложения.

В TikTok пока не прокомментировали ситуацию.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что президент США Дональд Трамп опубликовал в своих соцсетях фотографию, сделанную в коридорах Белого дома, на которой он веселится в компании американского миллиардера Илона Маска и журналиста Такера Карлсона.

Трамп показал, как развлекается с Илоном Маском в Белом доме