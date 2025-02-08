Трамп показал, как развлекается с Илоном Маском в Белом доме

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Опубликовано: 08.02.2025 09:34 , Обновлено: 08.02.2025

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своих соцсетях фотографию, сделанную в коридорах Белого дома, на которой он веселится в компании американского миллиардера Илона Маска и журналиста Такера Карлсона.

Фотография появилась 7 февраля в официальном аккаунте американского президента в соцсети Х. На ней улыбающийся Трамп стоит в окружении Маска и Карлсона, на головах у которых красуются огромных размеров бейсболки красного цвета с предвыборным слоганом президента-республиканца “Make America Great Again” (“Сделаем Америку вновь великой”).

Авторы аккаунта никак не прокомментировали снимок, однако, владелец соцсети, перепостив запись американского лидера, выложил ещё фотографии того, как он развлекается в рабочем кабинете президента США.

На другом аккаунте, принадлежащему одному из графических дизайнеров команды Маска, тут же поделились “исторической трансформацией” миллиардера, продемонстрировав, что тот, вероятно, всегда тяготел к подобного рода гипертрофированным головным уборам.

Также на страничке Маска в Х в этот же день появился пост, в котором он признался в “мужской любви” к американскому лидеру.

“Я люблю Дональда Трампа так сильно, как только гетеросексуальный мужчина может любить другого мужчину”, – подчеркнул эпатажный миллиардер.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на Илона Маска после инаугурации Дональда Трампа обрушилась волна критики. Всё из-за одного жеста, сделанного во время выступления перед публикой, который люди восприняли весьма неоднозначно. Тогда Маск, воодушевлённо рассказывая о планах нового президента по высадке астронавтов на Марс, прижал правую руку к груди, а затем вскинул её вверх, что напомнило многим “нацистское приветствие”.

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