Военные США сбросили 125 бомб по иранским объектам в Ираке и Сирии. Байден пообещал ещё

Опубликовано: 03.02.2024 08:46 , Обновлено: 03.02.2024

Американские военные в пятницу, 2 февраля, осуществили серию авиаударов по территории Ирака и Сирии. Как пояснили в Центральном командовании США, это стало ответом на атаку боевиков на военную базу США в Иордании, где неделю назад в результате удара боевого дрона погибли трое американских военных. Президент Джо Байден заявил, что "ответ США, который начался сегодня, продолжится в такое время и в таком месте", которое они "выберут сами".

Согласно официальному заявлению Центрального командования США, авианалет военные осуществили в 16:00 2 февраля. По их данным, было выпущено свыше 125 высокоточных боеприпасов, при этом были задействованы в том числе бомбардировщики дальнего действия, прилетевшие из США (по данным агентства Reuters, речь идёт о бомбардировщиках B-1).

По заявлению американских военных, были поражены по более чем 85 целей. Все они, как заверили американцы, представляли собой объекты, используемые боевиками иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанными с ним вооруженными формированиями (именно их США обвинили в атаке на свою базу в Иордании). Американские военные пояснили, что речь идёт о центрах командования и управления, разведывательных центрах, ракетах и хранилищах беспилотных летательных аппаратов, а также логистических объектах и пунктах поставок боеприпасов боевиков и их спонсоров из КСИР.

Тем временем Белый дом сделал официальное заявление по поводу данной воздушной атаки, пояснив, что она стала ответом за смерть американских солдат в Иордании.

“Наш ответ начался сегодня. Он продолжится в такое время и в таком месте, которое мы выберем сами. Соединенные Штаты не ищут конфликта на Ближнем Востоке или где-либо еще в мире. Но все, кто желает нам навредить, пусть знают: если вы причините вред американцу, мы ответим”, - говорится в заявлении администрации Байдена.

Между тем, Reuters, ссылаясь на сирийские государственные СМИ, сообщило, что в результате американского авиаудара по объектам в пустынных районах и на сирийско-иракской границе не обошлось без жертв и пострадавших. Официальный представитель иракских военных Яхья Расул, в частности, заявил, что удары по приграничным районам Ирака “могут спровоцировать нестабильность в регионе” и обвинил США в “нарушении суверенитета Ирака”.

“Эти авиаудары подрывают усилия иракского правительства и представляют угрозу, которая может привести Ирак и регион к тяжелым последствиям”, — процитировало Reuters заявление Расула.

Тем не менее, министр обороны США Ллойд Остин в пятницу заявил, что президент Байден приказал предпринять “дополнительные меры против КСИР и тех, кто с ним связан”.

“Это начало нашего ответа. Мы не ищем конфликта на Ближнем Востоке или где-либо еще, но мы с президентом не потерпим нападений на американские войска”, - прокомментировал Остин ответ американских военных на атаку в Иордании.

Напомним, на прошлых выходных трое военнослужащих армии США были убиты и по меньшей мере три десятка военнослужащих получили ранения в результате ночной атаки беспилотника на небольшой аванпост вооруженных сил США в Иордании. Это был первый случай гибели американских военнослужащих от вражеского огня на Ближнем Востоке с начала войны в Газе.

Боевики атаковали военную базу США в Иордании беспилотником. Есть жертвы