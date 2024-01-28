Боевики атаковали военную базу США в Иордании беспилотником. Есть жертвы

Опубликовано: 28.01.2024 21:55 , Обновлено: 28.01.2024

Трое военнослужащих армии США были убиты и по меньшей мере три десятка военнослужащих получили ранения в результате ночной атаки беспилотника на небольшой аванпост вооруженных сил США в Иордании, сообщили официальные лица США. Это первый случай гибели американских военнослужащих от вражеского огня на Ближнем Востоке с начала войны в Газе.

Число американских военнослужащих, раненых в результате взрыва беспилотника составило более 30. Но может вырасти еще больше, поскольку не все ещё обратились за помощью, сообщил телеканал CNN.

По словам американских официальных лиц, ударный беспилотник, нанесший удар ночью, взорвался недалеко от жилых помещений базы. Это небольшой аванпост США под названием Tower 22, недалеко от границы с Сирией. Силы США на аванпосте находятся там в рамках миссии “консультирование и помощь” с Иорданией.

В свою очередь, президент США Джо Байден пообещал, что люди, ответственные за гибель трех военнослужащих США в результате ночной атаки беспилотника на небольшой аванпост США в Иордании, будут привлечены к ответственности. Он возложил вину на поддерживаемые Ираном группировки боевиков.

“Сегодня на сердце у Америки тяжело, - сказал Байден в заявлении в воскресенье. - Прошлой ночью трое военнослужащих США были убиты — и многие ранены — во время атаки беспилотного летательного аппарата на наши силы, дислоцированные на северо-востоке Иордании недалеко от границы с Сирией”.

“Хотя мы все еще собираем факты об этом нападении, мы знаем, что оно было совершено радикальными группировками боевиков, поддерживаемыми Ираном, действующими в Сирии и Ираке”, - заявил Байден.

По состоянию на пятницу, 26 января, всего было совершено более 158 нападений на силы США и ее союзников в Ираке и Сирии. При этом американские власти заявили, что все они были безуспешными, поскольку они не причиняли серьезных травм или ущерба инфраструктуре.