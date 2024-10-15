Южнокорейские военные показали видео, как солдаты КНДР взрывают дороги на границе

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Опубликовано: 15.10.2024 11:18 , Обновлено: 15.10.2024

Во вторник, 15 октября, северокорейские военные подорвали участки своих дорог, ведущих в Южную Корею. Военное руководство КНДР также пообещало перекрыть автомобильные и железные дороги, которые когда-то считались символами сотрудничества между двумя противоборствующими странами на Корейском полуострове.

“Северокорейские военные осуществили взрывы, предположительно, с целью перекрыть дороги Кёнъи и Тонхэ, и проводят дополнительные мероприятия с использованием тяжелой техники”, — процитировало сообщение Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) южнокорейское агентство Yonhap.

Речь идёт Кореи об автомобильных и железнодорожных путях вдоль линии Кёнги, которая соединяет западный пограничный южнокорейский город Паджу с городом Кэсон на Севере, а также линии Тонхэ, которая протянулось вдоль границы на восточном побережье.

В соцсетях появилось видео взрывов, которое распространили южнокорейские военные. Сообщается, что при взрывах ни сами военные, ни гражданские не пострадали.

В Сеуле в связи с данным инцидентом заявили, что они “внимательно следят за действиями северокорейских военных” и “поддерживают твердую боевую готовность” на фоне обострения ситуации на Корейском полуострове.

На прошлой неделе военные КНДР объявили о плане “полного отделения” территории Северной Кореи от Южной Кореи, заявив, что они “проинформировали военных США о своем шаге, чтобы предотвратить любые неверные оценки и случайные конфликты”.

Сегодняшний инцидент в Южной Корее оценили как продолжение нагнетания межкорейской напряженности и целенаправленного уничтожения любых попыток объединения, которого добивается лидер КНДР Ким Чен Ын. Ещё в конце 2023 года он назвал обе Кореи “двумя враждебными государствами” и инициировал первые шаги по демонтажу межкорейских сухопутных путей.

С тех пор Север демонтировал уличные фонари на дорогах, соединяющих некогда две части Корейского полуострова, установил мины вдоль своей стороны дорог Кёнги и Тонхэ, а также развернул войска - якобы для возведения противотанковых заграждений и укреплений из колючей проволоки на своей стороне демилитаризованной зоны.

На прошлой неделе председатель Объединенного комитета начальников штабов адмирал Ким Мён Су сообщил законодателям, что маршруты Кёнги и Тонхэ были фактически перекрыты в августе.

Напряжение еще больше возросло после того, как в минувшие выходные Сеул и Пхеньян обменялись угрозами военных действий, подкрепив слова усилением на границе. Так, власти Северной Кореи привели в боевую готовность артиллерийские подразделения, а сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына предупредила Сеул об “ужасной катастрофе”. В ответ на это власти Южной Кореи предупредили, что в случае, если их народу будет причинён какой-либо вред, режиму в Пхеньяне “придет конец”.

КНДР привела артиллерию в боевую готовность и пригрозила «ужасной катастрофой». Сеул в ответ – «концом режима» в Пхеньяне