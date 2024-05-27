Военные Египта и Израиля устроили перестрелку на границе с сектором Газа

Опубликовано: 27.05.2024 19:45 , Обновлено: 27.05.2024

Перестрелка произошла 27 мая между военными Египта и Израиля на контрольно-пропускном пункте в городе Рафах, который расположен на границе Египта и сектора Газа. Как сообщило агентство Reuters, при перестрелке погиб египетский солдат.

“Несколько часов назад (в понедельник) на границе с Египтом произошел инцидент со стрельбой. Данный инцидент рассматривается и обсуждается с египтянами”, - сообщили в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

О проведении расследования сообщил военный представитель Египта, передало Reuters. По информации израильского портала ynetnews.com, египетские источники сообщили катарскому изданию Al Jadeed, что Израиль первым начал стрелять, но в ЦАХАЛ заявили, что солдаты отвечали на огонь египтян по ним.

Сам КПП закрыт с начала мая после того, как войска Израиля заняли приграничную полосу. Такое действие вызвало резкую критику со стороны Египта, отметило Reuters. В стране обеспокоены тем, что палестинцы будут вынуждены покидать южную часть сектора Газа при наступлении израильской армии.

Ранее Telegraf.news сообщал, что США приостановили поставку оружия Израилю из-за наземной военной операции в город Рафах. По словам источника Reuters, американские власти решили приостановить поставки оружия, которое теоретически могло использоваться ЦАХАЛ в Рафахе.

США приостановили поставки оружия Израилю из-за военной операции в Рафахе — Reuters