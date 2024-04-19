Военную базу в Иране атаковали дроны

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Опубликовано: 19.04.2024 07:54 , Обновлено: 19.04.2024

Недалеко от международного аэропорта иранского города Исфахан, где располагается военная база, а также несколько известных ядерных объектов, в ночь на 19 апреля прогремели как минимум три сильных взрыва. Власти Ирана заявили, что базу атаковали беспилотники, однако, они были успешно сбиты силами противовоздушной обороны.

Ряд западных СМИ поспешили назвать это “ответным ударом Израиля” за недавнюю ракетную атаку на свою территорию. Об этом, в частности, сообщило агентство Reuters, ссылаясь на три неназванных “источника, знакомых с ситуацией”.

Телеканал NBC News, в свою очередь, ссылаясь на собственный анонимный источник, сообщил о том, что накануне Израиль предупредил власти США о планах атаковать Иран “в ближайшие день или два”. При этом, по словам источника, сами американские военные в нынешнем “ударе Израиля по Ирану” не участвовали.

В Сети появились видеокадры взрывов в окрестностях Исфахана.

Тем не менее, иранские официальные лица в местных СМИ заявили, что данные взрывы были результатом работы иранской противоракетной обороны. Утром 19 апреля иранские государственные СМИ сообщили, что ПВО уничтожили несколько беспилотников, а о внешнем ракетном ударе речи не шло.

По данным агентства FARS, взрывы развались рядом с базой ВВС, которая находится возле международного аэропорта. По данным агентства, одной из возможных целей был военный радар. Сообщается, что в результатом атаки беспилотников стали лишь выбитые взрывной волной окна в нескольких офисных зданиях.

Между тем, по данным BBC, над Тегераном и другими иранскими городами после ночного инцидента приостановили полёты. В частности, до утра закрыли столичный аэропорт имени Имама Хомейни, а также несколько аэропортов на западе, северо-западе и юго-западе Ирана.

По данным телеканала CNN, восьми самолетам, которые находились в воздушном пространстве Ирана в момент прилёта бесплотников, в том числе лайнерам авиакомпаний Emirates и Flydubai, пришлось сменить курс.

Отметим, что официальные лица в Израиле свою причастность к атаке беспилотников на Иран пока никак не комментировали. Однако, ранее в Израиле заявляли о возможности “ограниченного удара” по иранским военным объектам в ответ на недавнюю атаку Ирана на израильскую территорию с помощью ракет и беспилотников.

Ранее Telegraf.news сообщил, что в ночь на 14 апреля Иран впервые открыто атаковал Израиль с собственной территории. Как заявляли иранские политики и военные, это стало «ответным ударом» за атаку на здание иранского посольства в столице Сирии Дамаске. Несмотря на то, что никто из официальных лиц в Израиле не подтвердил причастность страны к данной атаке, Тегеран воспользовался ею как предлогом для масштабного удара по территории «злобного сионистского режима».

Иран впервые открыто атаковал Израиль ракетами и беспилотниками. В ООН и США отреагировали