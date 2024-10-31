"Вода унесла наших собак и лошадей" — Из-за "смертоносного наводнения" в Испании погибло 95 человек

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Опубликовано: 31.10.2024 11:23 , Обновлено: 31.10.2024

В результате "смертоносного наводнения", которое обрушилось на восточный регион Испании в середине этой недели, погибло по меньшей мере 95 человек. Стихия оставила без электричества не только тысячи местных жителей, но и разрушила многочисленные улицы, превратив их в одну сплошную свалку автомобилей. По данным метеорологов, за 8 часов в Валенсии выпало столько осадков, сколько обычно выпадает за целый год.

Масштабное наводнение, которое уже окрестили одним из самых разрушительных за последние десятилетия, привело к заторам на дорогах и затоплению сельскохозяйственных угодий, где выращивается две трети всех цитрусовых, производимых в Испании, передало международное информагентство Reuters.

Жители наиболее пострадавших районов рассказывали, что видели, как люди забирались на крыши своих автомобилей, когда бурный поток коричневой воды хлынул на улицы, вырывая с корнем деревья и отрывая куски каменной кладки от зданий. По словам очевидцев, паводковые воды “унесли много собак, много лошадей, унесли всё».

















































Ранее Telegraf.news писал, что в Сети появилось видео с фонтаном из грязи, который забил в жилом районе посёлка Коммунарки, на территории Новой Москвы. Столб смешанной с грязью воды выбивался из-под земли с таким напором, что по высоте визуально сравнялся со строящейся неподалёку многоэтажкой.

В Подмосковье забил «фонтан» из грязи высотой в многоэтажку