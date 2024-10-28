В Подмосковье забил «фонтан» из грязи высотой в многоэтажку

🎥 Видео

Опубликовано: 28.10.2024 14:50 , Обновлено: 28.10.2024

В Сети появилось видео с фонтаном из грязи, который забил в жилом районе посёлка Коммунарки, на территории Новой Москвы. Столб смешанной с грязью воды выбивался из-под земли с таким напором, что по высоте визуально сравнялся со строящейся неподалёку многоэтажкой.

По словам очевидцев, на которых сослался российский телеканал РЕН ТВ, перед тем, как гейзер вырвался наружу, был слышен громкий хлопок.

На месте аварии на Бачуринской улице уже работают экстренные и коммунальные службы.

Что именно привело к аварии, пока не ясно. В пресс-службе АО “Газпром”сообщили, что сегодня на этой улице были запланирвоаны работы по сбросу давления воздуха на вновь построенном участке газопровода.