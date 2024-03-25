"Ожидайте очень тяжелых, смертельных ударов" - ИГИЛ объявил о подготовке новых терактов в России

Опубликовано: 25.03.2024 15:23 , Обновлено: 26.02.2025

Иранские СМИ опубликовали новое обращение представителей террористической организации ИГИЛ, в котором те пообещали устроить новые теракты в отсечку за "пытки пленных братьев".

Так там назвали задержанных по обвинению в совершении теракта в “Крокус Сити Холл” в Москве четырех мужчин.

“Остерегаться! Не думайте, что у нас нет возможности отомстить вам за наших пленных братьев. В пятничной атаке мы доказали вам, что, если Бог даст, моджахеды Исламского государства могут наказать вас за любые ваши ужасы”, - пригрозили террористы россиянам.

Там заявили, что “пытки пленных моджахедов… и публикация их видео усиливают жажду вашей крови тысяч их братьев”. Исламские террористы пообещали нанести такие удары, что их будут помнить будущие поколения.

“Да! Ожидайте очень тяжелых, смертельных, кровавых, жгучих и разрушительных ударов!” - говорится в заявлении террористов.

Ранее Telegraf.news сообщил, что связанное с террористами ИГИЛ агенство Amaq опубликовало видео нападения в московском концертном зале, снятое одним из террористов. Таким образом экстремисты решили доказать, что именно они организовали нападение.

Террористы ИГИЛ подтвердили, что устроили теракт в «Крокус Сити Холл» в Москве