"Мимишность зашкаливает" — Американец снял на видео целую семью медведей у себя в бассейне

🎥 Видео

Опубликовано: 08.05.2024 21:06 , Обновлено: 08.05.2024

Житель южной Калифорнии поделился роликом, на котором видно, как целая семья медведей пришла во двор, чтобы искупаться в бассейне. Автор публикации отметил, что в этом районе подобное является обычным делом, однако столь маленьких детёнышей он раньше не видел.

На кадрах видно, как медведица забирается в бассейн, чтобы поплавать, пока малыши наблюдают за происходящим с суши — рядом с надувной игрушкой в виде (совпадение?) медведя. Затем животные немного погуляли по двору, почесали спинки и отправились по своим медвежьим делам.

“Мимишность зашкаливает. Это самые маленькие детёныши, которых мы когда-либо видели. Надеюсь, они вырастут счастливыми и здоровыми”, — прокомментировали видео в соцсетях.

Ранее Telegraf.news писал, что в соцсети Х опубликовали серию видеороликов из Центра разведения панд. Маленькие медвежата следуют по пятам работника вольера и желают пообниматься. Пользователи соцсети умилились происходящему и назвали такую работу “лучшей в мире”.

Вот так выглядит «работа мечты»? В соцсети Х показали видео из заповедника панд в Китае