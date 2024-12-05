Во Франции впервые за 62 года пало правительство

Опубликовано: 05.12.2024 07:40 , Обновлено: 05.12.2024

В среду депутаты Национального собрания Франции большинством голосов поддержали вотум недоверия правительству премьер-министра Мишеля Барнье. Согласно законодательству, теперь оно должно уйти в отставку. Для принятия этого решения требовалось минимум 289 голосов, однако "за" проголосовал 331 депутат. К слову, это первый подобный прецедент с 1962 года.

Это первый случай падения французского правительства в результате вотума недоверия с 1962 года, когда в отставку ушло правительство Жоржа Помпиду. Барнье стал самым недолговечным премьером Франции, проработав на своем посту всего 90 дней, передала британская газета The Guardian. Тем временем в Елисейском дворце сообщили, что в четверг с обращением к нации выступит Эмманюэль Макрон.

Президент Франции будет вынужден принять отставку Барнье (хоть и с возможностью его переизбрания), а страной, судя по всему, снова будет управлять временное правительство. Новые досрочные парламентские выборы, согласно Конституции Пятой республики, Макрон может назначить только через год после последних, которые прошли в июле.

Что стало причиной вотума недоверия?

Поводом для отставки правительства стали разногласия между политическими силами страны, которые возникли в ходе согласования бюджета на 2025 год. С целью сокращения дефицита кабмин Барнье предложил урезать расходы на 40 миллиардов евро и повысить налоги для крупных корпораций и состоятельных французов (планировалось, что это принесёт казне ещё 20 миллиардов евро). Однако против это решительно выступила ультраправая партия “Национальное объединение” во главе с Марин Ле Пен.

[info_b]Кабмин Барнье был сформирован только во второй половине сентября. Макрону понадобилось почти три месяца, чтобы выбрать нового главу правительства после выборов в Нацсобрание, по итогам которых ни одной из партий не удалось получить большинство.[/info_b]

Перед голосованием у лидеров каждой из политических сил была возможность обратиться к парламенту с речью. В том числе выступил и Барнье, отметив, что проблемы, связанные с бюджетным дефицитом, не исчезнут «по волшебству» из-за вотума недоверия. «Я не могу принять тот факт, что институциональная дестабилизация может быть той целью, которая объединит большинство депутатов», — заметил премьер, пытаясь призвать оппозицию отказаться от протеста.

“Вы отказались принять даже разумное количество мер, которые мы предлагали. Вашим единственным ответом были налоги, налоги и ещё раз налоги. Бюджет, который вы предложили, является технократическим и не устраняет причин головокружительного роста проблем безопасности и преступности, с которыми сталкивается страна», — заявила Марин Ле Пен.

К слову, на фоне перспектив краха кабмина Барнье со стороны оппозиции также активизировались призывы к отставке самого Макрона. Причём, согласно обнародованному ранее исследованию компании Elabe, около 63% французов поддержали бы уход президента после падения недавно образованного правительства. Тем не менее 3 декабря Макрон, находясь с визитом в Саудовской Аравии, заявил, что не уйдёт добровольно с поста, пока не истечёт срок полномочий в 2027 году.

Ранее Telegraf.news писал, что прокуратура Франции потребовала для Марин Ле Пен, экс-кандидатки в президенты, основательницы и лидера парламентской фракции крайне правой партии «Национальное объединение», пять лет лишения свободы.

Прокуратура Франции потребовала для лидера оппозиционной партии Марин Ле Пен пять лет тюрьмы