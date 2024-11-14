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Прокуратура Франции потребовала для лидера оппозиционной партии Марин Ле Пен пять лет тюрьмы

Прокуратура Франции потребовала для лидера оппозиционной партии Марин Ле Пен пять лет тюрьмы
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Прокуратура Франции потребовала для Марин Ле Пен, экс-кандидатки в президенты, основательницы и лидера парламентской фракции крайне правой партии «Национальное объединение», пять лет лишения свободы.

[info_b]«Национальное объединение» (фр. Rassemblement national, сокращённо RN) — ультраправая консервативная националистическая политическая партия во Франции, основанная в октябре 1972 года французским политиком Жаном-Мари Ле Пеном. Партия имеет 126 депутатских мандатов из 577 в нижней палате французского парламента (Национальное собрание). До парламентских выборов июня 2022 года RN имела всего 8 мест в Национальном собрании. [/info_b]

Ее подозревают в нецелевом использовании средств Европейского парламента. Обвинение утверждает, что Ле Пен и ее партийные коллеги фиктивно нанимали ассистентов для работы в Европарламенте.

Прокуратура потребовала не только лишения свободы на пять лет, но и пятилетнего запрета на участие в выборах, а также штрафа в размере 300 тысяч евро.

Следствие считает, что деньги, выделенные Европарламентом на ассистентов, использовались для выплаты зарплат партийным работникам, которые почти не появлялись в ЕП. В рамках уголовного дела фигурируют 27 обвиняемых, и запрет на выборы будет касаться всех.

Хотя Ле Пен может избежать реального тюремного срока, ей вряд ли удастся баллотироваться на пост президента Франции в 2027 году, как она планировала. Даже если она подаст апелляцию, запрет на политическую деятельность вступит в силу сразу после вынесения обвинительного приговора.

Ле Пен назвала происходящее попыткой разрушить ее партию и «лишить французский народ возможности голосовать за тех, за кого он хочет».

Напомним, Марин Ле Пен трижды участвовала в президентских выборах во Франции, дважды (в 2017 и 2022 годах) доходила до второго тура. На выборах в Европарламент 2024 года ее партия «Национальное объединение» заняла первое место во Франции.

В то же время на внеочередных выборах во французский парламент в 2024 году большинство мест получил левый “Новый народный фронт” (ННФ). «Национальное объединение» оказалось всего лишь на третьем месте по числу мест. Чтобы отметить неожиданную и сложную победу на улицы французских городов вышли тысячи празднующих.

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