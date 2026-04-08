Внешняя разведка России обвинила ЕС в тайной работе над ядерным оружием

Опубликовано: 08.04.2026 13:30 , Обновлено: 08.04.2026

Служба внешней разведки (СВР) России в среду, 8 апреля, обвинила страны Европейского союза (ЕС) в тайной работе над ядерным оружием и призвала администрацию США и руководство других стран "сделать всё возможное", чтобы этого не допустить.

Пресс-служба российской СВР заявила, что руководство ЕС “пробило дно собственного безумия и политической безответственности” и “встало на опасный путь” к созданию собственного оружия массового уничтожения. В СВР назвали этом “новым походом Брюсселя на восток”.

“В бесконечных коридорах штаб-квартиры Евросоюза уже приступили к тайной проработке вопроса о создании собственного потенциала производства ядерного оружия, естественно, как заявляют ЕСовцы, исключительно для сдерживания мифической российской угрозы”, - говорится в публикации российского ведомства.

В СВР председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен назвали одним из “поджигателей украинского конфликта” и заявили, что она вместе со своими коллегами по ЕС якобы договорилась о том, чтобы вести подготовку к созданию ядерно-оружейной промышленной базы в Европе в “максимально закрытом режиме”.

По мнению российской внешней разведки, такие европейские страны, как Германия, Италия, Чехия, Бельгия, Нидерланды, Швеция и Испания уже обладают “значимыми компетенциями” в области создания отдельных составляющих ядерного оружия, а также необходимым гражданским и военным промышленным потенциалом для производства компонентов такого оружия.

“На их территориях хранится большое количество облученного ядерного топлива с выводимых из эксплуатации энергоблоков АЭС. Имеется возможность его несанкционированного извлечения из хранилищ для дальнейшего выделения плутония, пригодного для изготовления атомной бомбы”, - объяснили в СВР.

Согласно расчётам российской разведки, немецкие специалисты могут получить оружейный плутоний в количестве, достаточном для создания одной ядерной бомбы, всего за месяц. Утверждается, что для этого могут быть задействованы исследовательские лаборатории в Карлсруэ, Дрездене, Эрлангене и Юлихе. А для получения оружейного урана, по рассчётам россиян, на немецком обогатительном предприятии в Гронау уйдёт всего неделя.

По мнению российского СВР, наращивание ядерного потенциала Европой неизбежно приведёт к новому витку глобальной гонки ядерных вооружений.

В ЕС пока эти заявления никак не комментировали. Однако ещё в марте прошлого года стало известно, что Польша ведёт переговоры с Францией и другими странами Европейского союза о возможности размещения на своей территории ядерного оружия в рамках программы ядерного сдерживания. Об этом, в частности, заявил польский премьер Дональд Туск после того, как ранее об участии Польши в этой программе упомянул президент Франции Эммануэль Макрон.

Польша ведёт с Францией переговоры о размещении ядерного оружия