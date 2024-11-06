"Истерика" - Россия отвергла обвинения в о "минировании" избирательных участков в США

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Опубликовано: 06.11.2024 11:26 , Обновлено: 06.11.2024

Посольство России в Соединенных Штатах отвергло обвинения во вмешательстве Москвы в президентские выборы в США . Ранее американские спецслужбы заявили, что ложные угрозы о заложенных бомбах на избирательных участках, по их данным, исходили из России.

Посольство России в США назвало обвинения США “клеветническими и безосновательными”. “Все инсинуации о ”российских махинациях” являются злонамеренной клеветой, придуманной для использования во внутриполитической борьбе Соединенных Штатов”, - говорится в заявлении посольства.

Российские дипломаты заявили, что “не получили никаких доказательств от официальных лиц США или даже каких-либо запросов”, и обвинили власти США и СМИ в “истерике” по поводу предполагаемой российской дезинформации, связанной с выборами.

ФБР во вторник, 6 ноября, заявило, что угрозы о заложенных бомбах на избирательных участках в нескольких штатах, вероятно, исходили с российских доменов электронной почты. Хотя ФБР заявило, что ни одна из угроз не была признана достоверной, они вынудили временно закрыть несколько избирательных участков.

Это произошло после того, как в прошлом месяце разведка США объявила, что за фальшивым видео, на котором якобы видно, как кто-то уничтожает бюллетени, отправленные по почте, в Пенсильвании в конце октября, стояли российские оперативники.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно отрицал какое-либо вмешательство Москвы в выборы, заявляя, что обвинения были “абсолютно необоснованными”.

В свою очередь, американский телеканал CNN сообщил, что филиал российской “фабрики троллей”, целью которой были президентские выборы в США в 2016 году, оказался в центре кампании по дезинформации, направленной на то, чтобы повлиять на западную и особенно американскую аудиторию. Там сослались на результаты совместного расследования с исследователями Центра судебной экспертизы сми Университета Клемсона.