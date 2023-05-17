"Влияют на безопасность полетов" - Российские авиакомпании налетали 2000 рейсов с "просроченными" запчастями

Опубликовано: 17.05.2023 12:27 , Обновлено: 17.05.2023

В Госдуме РФ признали, что в 2022 году из-за санкций самолёты российских авиакомпаний совершили 2000 рейсов без положенной замены просроченных запчастей (с истекшим сроком годности).

Об этом на заседании комитета Госдумы по транспорту 16 мая заявил глава Ространснадзора (федеральная служба, подчиняющаяся министерству транспорта РФ) Виктор Басаргин, сообщило издание “Коммерсант”.

Статистика появилась после проведения проверок авиакомпаний федеральным ведомством. В их результате чиновники установили, что практически все, в том числе крупные компании, испытывают «дефицит комплектующих изделий, проблемы с поставками расходных материалов».

«Некоторые специфические изделия завезти просто невозможно… В результате фиксируются многочисленные факты эксплуатации авиационной техники с нарушениями, напрямую влияющими на безопасность полетов. Например, допуск к эксплуатации компонентов с истекшим ресурсом. Суммарно зафиксировано более двух тысяч подобных полетов», — заявил Басаргин.

Эксперты в интервью “Коммерсанту” подтвердили, что особому риску подвергаются пассажиры небольших перевозчиков, где каждый самолёт на счету. Такие компании не могут себе позволить простой самолётов из-за недостатка запчастей.

Ранее Телеграф сообщил, что издание AirportHaber сообщило, что Турция ввела запрет на обслуживание самолетов из Беларуси, если они произведены с участием США. Такое решение власти страны приняли после уведомления Минфина США с требованием соблюдать санкции.

Турция запретила обслуживание самолетов из Беларуси