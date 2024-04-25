Власти Венеции решили брать деньги с туристов за 1 день нахождения в городе

Опубликовано: 25.04.2024 12:36 , Обновлено: 25.04.2024

Власти Венеции приняли решение ввести плату за посещение итальянского города. С 25 апреля туристам, которые захотят приехать сюда на один день, придётся заплатить 5 евро. По словам местной администрации, такие меры приняты для того, чтобы сократить избыток иностранных посетителей.

По словам члена городского совета по туризму Симоне Вентурини, Венеция стала популярным городом у иностранцев в 1960-х годах. С тех пор число посетителей возросло до такой степени, что в самые оживлённые периоды года она привлекает около 40 тысяч туристов в день.

В 2023 году ЮНЕСКО и вовсе пригрозила внести Венецию в список объектов культурного наследия, которые находятся под угрозой. Это связано с массовым туризмом и повышением уровня воды из-за глобального потепления, пишет английская газета The Guardian.

Изначально власти города собирались взимать с посетителей 10 евро, однако в итоге цену снизили вдвое. Важно: платить придётся только однодневным экскурсантам. А вот для кого посещение Венеции по-прежнему останется бесплатным, так это для:

жителей города и пассажиров пригородных поездов;

студентов и детей до 14 лет;

туристов, которые останутся на одну ночь.

Заплатить придётся при въезде в город с 8:30 до 16:00. Билет в виде QR-кода на один день можно будет приобрести на месте. Планируется, что пока деньги будут брать только в течение 29 самых загруженных дней 2024 года. Судя по всему, платить туристам придётся в основном по выходным и праздникам. Если же вас застанут гуляющим без билета, приготовьтесь к штрафу до 300 евро.

Ранее Telegraf.news писал, что местная администрация Милана выступила с инициативой ввести полный запрет на продажу мороженого после полуночи. Таким образом местные власти пытаются защитить спокойствие коренных жителей популярного туристического города.

В итальянском Милане предложили запретить есть мороженое после полуночи. Почему?