Власти Украины решили забрать у УПЦ храмы Киево-Печерской лавры

Опубликовано: 27.12.2022 10:52 , Обновлено: 27.12.2022

У Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата решили забрать арендуемые ею храмы Киево-Печерской лавры. Об этом заявил наместник лавры митрополит Павел Лебедь.

В частности, речь идет об Успенском соборе и Трапезной церкви. В связи с этим Лебедь обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленского.

«Директор музея [государственного заповедника “Киево-Печерская лавра”] сообщил нам о том, что мы можем служить последний раз 31 декабря, а уже на следующий день, 1 января, мы не имеем права переступить порог Трапезного и Успенского соборов», — сообщил митрополит.

И заявил, что он и братия в 220 человек «постоянно молятся за государство и войско, и пытаются помочь всем нуждающимся».

«Нам достаточно, когда враг бьет по нашим людям, нам достаточно той беды и горя, когда люди голодают в холоде и без света. И еще хотите забрать веру у людей? Хотите забрать последнюю надежду? Не делайте этого», — призвал он Зеленского.

Как пишут украинские СМИ, источник подтвердил, что после окончания аренды храмов представителей УПЦ МП могут туда не пустить. Срок аренды истекает в декабре.

Напомним, в конце ноября Служба безопасности Украины (СБУ) решила провести обыск в Киево-Печерской лавре. Сотрудники заявили, что нашли там «пророссийскую литературу, которая используется во время обучения в семинарии и приходских школах, в том числе для пропаганды русского мира»; «наличность на общую сумму более 2 млн грн, более 100 тыс. долларов США и несколько тысяч российских рублей».

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Свято-Успенская Киево-Печерская лавра — один из первых по времени основания монастырей Киевской Руси. Одна из важнейших православных святынь, третий Удел Богородицы.

В настоящее время Нижняя лавра находится в ведении Украинской православной церкви, а Верхняя лавра — в ведении Киево-Печерского историко-культурного заповедника.

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