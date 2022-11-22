СБУ пришла с обыском в Киево-Печерскую Лавру
Служба безопасности Украины (СБУ) 22 ноября решила провести обыск в Киево-Печерской лавре. Сначала информация появилась в украинских телеграм-каналах, после ее подтвердили в самой спецслужбе.
Как объяснили в СБУ, они вместе с Национальной полицией и Национальной гвардией проводят в Киево-Печерской Лавре «контрразведывательные мероприятия в рамках системной работы СБУ по противодействию взрывной деятельности российских спецслужб в Украине».
По словам представителей спецслужбы, они это делают для того, чтобы не допустить использование Лавры «как ячейки “русского мира”.
Кроме того, СБУ проверяет информацию о том, укрывает ли Украинская православная церковь диверсионно-разведывательные группы, иностранцев, а также хранят ли оружие.
А еще силовики сообщили, что ищут в Киево-Печерской Лавре запрещенные предметы, проверяют лиц на территории Лавры «относительно их причастности к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины».
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Свято-Успенская Киево-Печерская лавра — один из первых по времени основания монастырей Киевской Руси. Одна из важнейших православных святынь, третий Удел Богородицы. В 1688 году монастырь получил статус лавры и стал «ставропигионом царским и патриаршим Московским»; в 1786 году лавра была подчинена киевскому митрополиту, который стал ее священноархимандритом.
В настоящее время Нижняя лавра находится в ведении Украинской православной церкви, а Верхняя лавра — в ведении Киево-Печерского историко-культурного заповедника.
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Ранее Телеграф писал, что Служба безопасности Украины (СБУ) 10 октября объявила в розыск командующего российской группировкой войск вторжения в Украину Сергея Суровикина.
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