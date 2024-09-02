Власти США арестовали самолёт президента Венесуэлы Мадуро. Что произошло?

Опубликовано: 02.09.2024 20:30 , Обновлено: 02.09.2024

Власти США арестовали частный самолёт президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В Америке пришли к выводу, что лайнер политика стоимостью 13 миллионов долларов, на котором он не раз совершал официальные визиты, был куплен в нарушение санкций США. Ожидается, что следующим шагом станет требование конфискации воздушного судна, однако власти Каракаса могут подать протест.

По словам двух американских чиновников, самолёт, который находился в Доминикане, тут же переправили во Флориду. Это событие в итак прохладных отношениях между Америкой и Венесуэлой “знаменует их эскалацию”, поскольку США продолжают расследовать то, что они считают “коррупционными действиями Каракаса”, передал телеканал CNN. Также один из собеседников издания из администрации Байдена подчеркнул, что целью акции была демонстрация властям Венесуэлы, что «никто не стоит выше закона». «Арест самолёта главы государства по уголовному делу — неслыханный случай. Мы посылаем ясный сигнал, что никто не выше закона, никто не находится вне досягаемости санкций США»,— процитировал телеканал CNN одного из американских должностных лиц. По данным издания, в операции принимали участие несколько ведомств Соединённых Штатов, включая Министерство юстиции и Бюро промышленности и безопасности.

[info_b]К слову, ранее власти США и других стран уже арестовывали и конфисковывали другие активы, принадлежащие Венесуэле, включая автомобили, банковские счета, золото и др.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что Великобритания и США расширили санкции в отношении Беларуси, в частности внесли в списки 23 человека и 17 организаций. Как указали в правительстве Соединённого Королевства, рестрикции организовали “в рамках скоординированных действий с международными партнерами”. Кроме того, под американские санкции попал самолёт Boeing 767 с регистрацией EW-001PB, который, как утверждается, связан с Александром Лукашенко.

Больше 20 человек, 17 организаций и самолет. США и Великобритания ввели новые санкции против Беларуси