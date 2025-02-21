Власти Швеции объявили о новом обрыве кабеля между Германией и Финляндией

Опубликовано: 21.02.2025 15:18 , Обновлено: 21.02.2025

Береговая охрана и Вооружённые силы Швеции сообщили о новом обрыве кабеля в Балтийском море. На этот раз речь идёт о кабеле связи C-Lion 1 между Финляндией и Германией. Инцидент зафиксировали вблизи острова Готланд, который принадлежит Швеции. Прокуратура начала расследование.

Власти заявили, что пока неясно, когда именно произошло повреждение, однако они в курсе случившегося с 20 февраля. Согласно информации телеканала SVT, обрыв обнаружили в экономической зоне Швеции у берегов острова Готланд. Премьер-министр страны Ульф Кристерссон сообщил, что данное ЧП воспринимается им “очень серьёзно”. По данным международного информагентства Reuters, шведская прокуратура начала предварительное расследование. Береговая охрана направила на место происшествия корабль. Планируется, что в пятницу Еврокомиссия проведёт в Хельсинки ранее запланированную пресс-конференцию по вопросам безопасности кабелей в Балтийском море.

К слову, недавно, 26 января, в Балтийском море также зафиксировали повреждение кабеля. Тогда речь шла о подводном оптическом кабеле, принадлежащем Латвийскому государственному радио и телецентру (LVRTC). Согласно их данным, неисправность обнаружили на участке Вентспилс-Готланд. Представительница компании Винета Спругайне заявила, что “повреждение вызвано внешним воздействием”.

Ранее Telegraf.news писал, что за последние месяцы в Балтийском море произошло несколько повреждений подводных кабелей. Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис и министр национальной обороны Довиле Шакалене связали их с возможной «гибридной войной». По мнению экспертов, участившиеся инциденты требуют срочных решений на уровне ЕС и пересмотра правил судоходства в регионе.

Также мы рассказывали, что разведслужбы не нашли признаков причастности РФ к повреждению подводных кабелей в Балтийском море. По их заключению, инциденты были, вероятнее всего, результатом случайных морских происшествий. Такие выводы озвучили источники в американских и европейских разведслужбах американской газеты The Washington Post.

Есть контрдоказательства? Разведслужбы не нашли признаков причастности РФ к повреждению подводных кабелей в Балтийском море — WP