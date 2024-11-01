Власти российского Сочи решили обложить туристов курортным налогом. Сколько придётся платить?

Опубликовано: 01.11.2024 10:03 , Обновлено: 01.11.2024

Власти российского города Сочи решили ввести туристический налог, который составит 1% от стоимости размещения в отелях, санаториях, гостевых домах и т.д. Планируется, что своеобразную пошлину начнут взимать уже с 1 января 2025 года, а исключение сделают лишь для местных жителей и ещё 8 категорий лиц, к которым не относятся обычные туристы.

“Налоговая ставка в 2025 году установлена в размере 1% от налогооблагаемой базы, которая определяется как стоимость услуги по предоставлению мест для временного проживания в средствах размещения. Таким образом, с 1 января санатории, отели и гостевые дома города, входящие в федеральный реестр классифицированных средств размещения, начнут включать новый налог в стоимость проживания”, — объяснили суть нововведения местные депутаты.

Планируется, что кроме восьми категорий лиц, которые освобождаются от уплаты в соответствии с федеральным законом России, в Сочи ожидаемо освободили местных жителей, имеющих постоянную регистрацию в городе-курорте. По мнению местных властей, пошлина позволит привлечь деньги в бюджет и “расширить возможности”, передало информагентство ТАСС.

“Уверен, туристический налог окажется не менее эффективным инструментом привлечения средств в муниципальный бюджет и при этом расширит наши возможности. Средства начнут поступать напрямую, и в отличие от курортного сбора, который возможно было реализовать только на развитие курортной инфраструктуры, туристический налог может быть направлен на любые социально значимые проекты в зависимости от потребностей жителей нашего города”, — отметил мэр Сочи Андрей Прошунин.

[info_b]К слову, на сегодняшний день в некоторых городах России уже действует курортный сбор. Например, плату в размере 30 российских рублей в сутки придётся заплатить в Анапе, Геленджике, Туапсе, а 100 рублей — в Ессентуки, Кисловодске и Санкт-Петербурге. [/info_b]

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