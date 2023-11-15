Суд признал экстремистским сборник белорусского классика, изданный государственным издательством

Опубликовано: 15.11.2023 10:24 , Обновлено: 15.11.2023

Суд Житковичского района 8 ноября принял решение признать экстремистским собрание сочинений классика белорусской литературы Винцента Дунина-Марцинкевича.

Речь идёт о конкретном сборнике в двух томах, которое напечатало государственное издательство “Мастацкая лiтаратура” в 2007-2008 годах.

Винцент Дунин-Марцинкевич - белорусский драматург и театральный деятель. Считается основателем национальной драматургии, театра, является первым классиком новой белорусской литературы, появившейся в 19-м веке. В его честь названы улицы, изданы памятные монеты, а его произведения были включены в школьные программы.

Однако летом 2023 года Генеральная прокуратура потребовала признать экстремистскими два произведения белорусского классика 19-го века. Суд не не отказал.

«По заявлению прокуратуры города Минска информационная продукция в виде предисловия Язепа Янушкевича к книге, а также тексты произведений «Плывуць вятры», «Гутарка старога дзеда», приписываемые В. Дунину-Марцинкевичу и включенные в заключительную часть под названием «DUBIA», книги из серии «Беларускі кнігазбор» Выбраныя творы /Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч признана экстремистскими материалами», — сообщили тогда в ведомстве.