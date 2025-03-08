Власти решили раздать всем полякам пакеты на случай "кризиса". Что в них?

Опубликовано: 08.03.2025 17:28 , Обновлено: 08.03.2025

Власти Польши обьявили, что до конца 2025 года все домохозяйства Польши получат по почте специальные посылки, в которых будет «Руководство по действиям в кризисных ситуациях». Его разработали сразу несколько ведомств страны.

Проект подготовили министерство внутренних дел, министерство национальной обороны и Правительственный центр безопасности Польши. А за образец взяли решение, используемое в Швеции.

“Это должно быть руководством, а не пугалом. Идея состоит в том, чтобы доступным образом показать, как справляться с ситуациями различных угроз”, - заявил Роберт Клоновски, заместитель директора Департамента защиты населения и управления кризисами Министерства внутренних дел и администрации Польши.

Инструкция будет состоять из 20–30 страниц. В нее включат конкретные советы о том, как подготовиться к кризисным ситуациям, таким как отключение электроэнергии, оказание первой помощи, пожары и сигналы тревоги.

“Мало кто сегодня знает, что эти сигналы упростились. Поэтому стоит напомнить, что трехминутный модулированный сигнал сирены указывает на угрозу, тогда как трехминутный непрерывный сигнал указывает на отсутствие угрозы”, - пояснил Клоновски.

Помимо версии для взрослых, будет также выпущено руководство для детей, адаптированное под их возраст и возможности восприятия. Оно призвано помочь детям понять, как вести себя в случае внезапной угрозы.

Ранее Telegraf.news писал, что в среду утром, 19 февраля 2025 года, жители Польши наблюдали в небе яркие вспышки. Как выяснилось позже, это были остатки второй ступени ракеты Falcon 9 компании Илона Маска SpaceX, сгорающие в атмосфере. Один из обломков, предположительно, упал на территорию частного владения в населённом пункте Коморники (Komorniki) недалеко от Познани.

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