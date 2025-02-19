На деревню в Польше упала часть ракеты Илона Маска. Как отреагировали власти?

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Опубликовано: 19.02.2025 16:34 , Обновлено: 19.02.2025

В среду утром, 19 февраля 2025 года, жители Польши наблюдали в небе яркие вспышки. Как выяснилось позже, это были остатки второй ступени ракеты Falcon 9 компании Илона Маска SpaceX, сгорающие в атмосфере. Один из обломков, предположительно, упал на территорию частного владения в населённом пункте Коморники (Komorniki) недалеко от Познани.

Об этом первым сообщил в соцсетях Кароль Вуйцицкий (Karol Wójcicki) с польского научно-популярного портала «Z głową w gwiazdach» («С головой в звёздах»), специализирующийся на астрономии и космонавтике. Он указал, что найденный объект «выглядит идентично» резервуару COPV (Composite Overwrapped Pressure Vessel, сосуд высокого давления с композитной оболочкой), упавшему в 2021 году на ферму в штате Вашингтон (США). В таких резервуарах хранятся газы под высоким давлением в ракетах Falcon 9, рассказал сайт interia.pl.

На месте падения обломка работали полиция и пожарные, а также группы саперов-разведчиков. Владелец сообщил что что-то упало с неба на территорию электротехнического предприятия на улице Колейовей (Kolejowej). По информации читателя портала epoznan.pl, очевидцам запретили фотографировать работу служб. Полиция подтвердила, что упавший с неба предмет «напоминает резервуар».

Вуйцицкий отметил, что время деорбитации (схода с орбиты) указывает на её, скорее всего, неконтролируемый характер, потому что «обычно объект сталкивают над океаном». Почему в этот раз процесс проходил над Европой, пока неясно. Эксперт успокоил, что, как правило, при деорбитации большая часть элементов ракеты сгорает в атмосфере, но напомнил об инциденте 2021 года, когда похожий объект упал на ферму в США.

«Это требует расследования FAA (Федерального управления гражданской авиации США) и, возможно, даже приостановки полётов. Но, учитывая, что сейчас происходит в США и какую власть имеет Маск, SpaceX, вероятно, не понесёт никаких последствий», — прокомментировал ситуацию и предположил неофициальный профиль SpaceX Polska, который ведёт энтузиаст космологии Матеуш Шиманьский (Mateusz Szymański). Его слова привело издание gazeta.pl.

Реакция властей

Несмотря на то, что угрозы безопасности, по заверениям официальных лиц, не было, инцидент вызвал беспокойство у населения, в частности, из-за отсутствия оповещения от Правительственного центра безопасности (RCB). Центр сообщил, что не получал никакой информации от гражданских или военных служб.

Польское космическое агентство (POLSA) лишь днём 19 февраля подтвердило, что в минувшую ночь в 4:46–4:48 по местному времени над территорией Польши произошло «неконтролируемое вхождение в атмосферу» ступени ракеты-носителя FALCON 9 R/B (номер NORAD/COSPAR ID 62878/2025-022Y) массой около 4 тонн. Ступень ракеты была запущена 1 февраля 2025 года с базы ВВС Ванденберг в Калифорнии в рамках миссии Space X Starlink Group 11-4.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш объяснил в эфире радио RMF, что его будят по утрам только в случае «тревожных событий» в Украине.

«На этот раз меня никто не будил, значит, это не то, что угрожает безопасности государства», — сказал он. Однако Косиняк-Камыш пообещал «принять меры», чтобы RCB в будущем предоставляло «больше, а не меньше информации» и провёл разговор с представителями Центра, касающийся инцидента.

«В той ситуации, в которой мы живём, нам нужно быть чувствительными ко всем потенциальным тревогам, которые появляются», — заявил он.

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