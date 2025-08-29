Президент поспорил с МИД Польши из-за встречи с Трампом - "Позорная позиция"

Опубликовано: 29.08.2025 16:54 , Обновлено: 17.09.2025

Перед визитом президента Польши Кароля Навроцкого в Соединенные Штаты разгорелся конфликт между Президентским дворцом и Министерством иностранных дел (МИД) из-за документа, направленного внешнеполитическим ведомством главе государства.

Как пишет новостной портал Onet, в инструкции министерства перед встречей с Дональдом Трампом содержатся три ключевых пункта: позиция правительства по войне в Украине, вопрос размещения американских солдат в Польше, а также тема мирных переговоров между Россией и Украиной.

Однако представители Президентского дворца подвергли документ резкой критике.

“Можно расценить как шутку”

Так, пресс-секретарь польского президента Рафал Лескевич, комментируя ситуацию, заявил , что глава государства получил «инструкции, которые можно расценивать как шутку».

«Я честно признаю, что одностраничный документ, излагающий ключевые вопросы, которые президент Кароль Навроцкий должен затронуть в ходе беседы с президентом США Дональдом Трампом, — это позорная позиция Министерства иностранных дел», — заявил он.

По его мнению, в нём отсутствуют «какие-либо конкретные указания».

В аналогичном тоне затем высказался и глава президентской канцелярии Збигнев Богуцкий.

«Называть что-либо, направленное президенту Польши, инструкциями, выражаясь весьма эвфемистически, — это ошибка. Это всё-таки дипломатическая ошибка, поэтому я считаю, что любой, кто подписывает и отправляет подобные документы, делает это либо из злого умысла, либо из-за глубокого незнания польской политической иерархии и позиции президента Польши», — заявил он на пресс-конференции в пятницу 29 августа.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Павел Вронский и пресс-секретарь президента Рафал Лескевич

Что ответил МИД на обвинения?

В польском МИД ответили на выдвинутые обвинения. Официальный представитель ведомства Павел Вронский заявил, что письмо, которое президентский офис называет «инструкцией» и “шуткой”, “на самом деле представляет собой позицию польского правительства, которая по своей сути лаконична”.

При этом он добавил, что внешнеполитическое ведомство подготовило для президента и многостраничные материалы.

Зачем президент Польши едет в США?

Запланированный на 3 сентября визит в Вашингтон станет первой зарубежной поездкой для президента Навроцкого.

Ранее сообщалось, что переговоры в США будут посвящены, как минимум, вопросам военной и энергетической безопасности Польши. Польский президент, согласно заявлениям, также планирует подчеркнуть, что «нельзя верить» России и ее лидеру Владимиру Путину.

Ранее Telegraf.news писал, что министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский заявил, что Варшава не сможет дальше оплачивать услуги спутниковой связи Starlink для Украины. Как сообщил портал Onet, это стало прямым следствием вето, которое президент Кароль Навроцкий наложил на закон о продлении поддержки для Киева.

Власти Польши заявили о невозможности оплачивать Starlink для Украины