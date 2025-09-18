Власти Польши признали, что на жилой дом упали не обломки дрона, а их ракета

Опубликовано: 18.09.2025 10:17 , Обновлено: 18.09.2025

Министр-координатор польских спецслужб Томаш Семоняк в эфире телеканала ТVN подтвердил, что на жилой дом под Люблином 10 сентября упали не обломки залетевшего беспилотника, как было сказано ранее, а их собственная ракета.

«Всё указывает на то, что это была ракета, выпущенная нашим самолётом, для защиты Польши, для защиты Родины, для защиты наших граждан. Расследование продолжается», — заявил Семоняк.

Также, по его словам, военные пообещали покрыть все убытки от ракеты.

К слову, ранее о том, что жилой дом пострадал от ракеты, запущенной с польского истребителя F-16, написала) газета Rzeczpospolita со ссылкой на источники в органах госбезопасности.

По данным издания, речь идет о ракете длиной около трех метров и весом более 150 кг.

“Это была ракета класса „воздух-воздух“ AIM-120 AMRAAM с нашего F-16, у которой во время полета возникли неполадки в системе наведения, и она не сработала. К счастью, она не взвелась и не взорвалась, поскольку сработали предохранительные устройства взрывателя, — заявил один из источников.

Напомним, оперативное командование Вооружённых сил Польши заявило о “беспрецедентном нарушении” воздушного пространства страны беспилотниками в ночь на 10 сентября. По информации польских военных, как минимум 5 дронов, предположительно дезориентированных украинскими силами ПВО во время очередной массированной ночной атаки на Киев, залетели на территорию соседней страны.

Один из дронов упал на жилой дом в Польше

Тогда военные заявили, что на жилой дом в деревне Вырыки Люблинского воеводства упали обломки сбитого дрона.

Один из дронов упал на жилой дом в Польше