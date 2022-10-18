Власти объявили о «критической ситуации» в Украине — 30% электростанций разрушено

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Опубликовано: 18.10.2022 13:07 , Обновлено: 18.10.2022

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко объявил о критической ситуации с энергетикой по всей стране. Он призвал жителей готовится к отключению света, воды и тепла.

«У нас критическая ситуация по всей стране. Один регион зависит от другого. Надо готовиться по всей стране к тому, что могут быть отключения как электроэнергии, так и водоснабжения и теплоснабжения», — сказал он.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, за неделю, с 10 октября российские войска разрушили 30% украинских электростанций.

«Это привело к массовым отключениям электроэнергии по всей стране. Не осталось пространства для переговоров с путинским режимом», — написал он в своем твиттер-аккаунте.

https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1582285715970613248

Атаки на энергетические инфраструктуры в Киеве, Днепре, Житомире

18 октября власти Украины сообщили о российской атаке на ТЭЦ на левом берегу Киева. В результате погибли 2 человека, еще 1 ранен.

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Мэр столицы Виталий Кличко призвал жителей экономить электроэнергию.

«Обращаюсь ко всем киевлянам максимально экономить электроэнергию. Не включать мощные электроприборы – кондиционеры, электрочайники, микроволновые печи и т.д.», — сказал он.

Кроме того, известно об обстрелах энергетической инфраструктуры в Житомирской области. Из-за этого без света остались 11 населенных пунктов, сообщили местные власти.

Также 18 октября «прилеты» были и по Днепру. Без электричества остались отдельные районы областного центра, Синельниково и Васильковки. А еще обесточена одна из насосных станций «Днепропроводканала».

Ранее Телеграф писал, что советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в программе Марка Фейгина вечером 17 октября рассказал, что россияне нашли способ обходить украинскую ПВО ещё долгое время. По словам Алексея Арестовича, два-три месяца Россия «может кошмарить» Украину дронами, как в последние дни.

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