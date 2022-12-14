Власти Косово подписали заявку на вступление в ЕС

Опубликовано: 14.12.2022 16:51 , Обновлено: 14.12.2022

Власти частично признанного Косово подписали заявку на членство в Евросоюзе. Об этом сообщила пресс-служба президента республики Вьоса Османи в среду, 14 декабря.

Она назвала сегодняшний день историческим и заявила, что Косово заслужило быть частью семьи ЕС.

При этом отметила, что процесс присоединения к ЕС не будет быстрым и «гладким». Хотя и выразила надежду на успех.

Евросоюз пока не отреагировал на заявку Косово. Его независимость не признали пять стран ЕС: Испания, Кипр, Греция, Словакия и Румыния.

Ранее Телеграф писал, что 8 декабря более 200 бойцов Сил специального назначения частично признанного Косово зашли на территорию муниципалитета Северная Митровица, где большинство населения составляют сербы.

[info_b]Север Косово заселен этническими сербами, негативно относящимися к отделению региона от Сербии. Поэтому там до сих пор пользуются сербской валютой и имеют сербское гражданство.[/info_b]