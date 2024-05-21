Власти Грузии выдвинули США ультиматум для отмены "русского закона"

Опубликовано: 21.05.2024 17:15 , Обновлено: 21.05.2024

Власти Грузии обвинили Америку в попытке устроить революцию и выдвинули условия для отмены закона "об иноагентах". Так, правящая политическая партия "Грузинская мечта" прокомментировала американский законопроект, который подразумевает либо санкции, либо поддержку Тбилиси в зависимости от дальнейших действий властей.

Представители “Грузинской мечты” заявили, что с ноября 2020 года “власти США уже дважды пытались устроить революцию в Грузии”. По их словам, улучшение грузино-американских отношений полностью зависит от “правильных действий американской стороны”.

“Для этого необходимо не давать обещаний с совершенно расплывчатой перспективой и оскорбительным шантажом, а проявлять уважение к грузинскому государству и грузинскому народу», — отметили члены демократической партии.

Далее в своём заявлении “Грузинская мечта” перечислила условия, после выполнения которых “не потребуется закон о прозрачности НПО”, а именно:

визовая либерализация и соглашение о свободной торговле “без каких-либо условий”;

инвестиции;

“изменение поведения членов НПО”, в частности, “отказ от революционных планов”;

начало переговоров о вступлении в ЕС.

Ранее издание Politico сообщило, что США готовят санкции против грузинских политиков, которые продвигают закон об “иноагентах” и ведут “политику примирения с Россией”. Согласно законопроекту, чиновникам из “Грузинской мечты” и силовикам, которые подавляли протесты, грозит “замораживание активов” и запрет на въезд из-за “политики примирения с Российской Федерацией”.

В законопроекте говорится, что Тбилиси “открыто атаковал США и другие западные организации по продвижению демократии, а также местное и международное гражданское общество, одновременно стремясь к расширению связей, в частности, с Россией, а также с Китаем”.

Ранее Telegraf.news писал, что депутат Европарламента Виола фон Крамон выступила с предложением лишить Грузию статуса кандидата в члены ЕC. Причиной стал скандальный “русский закон”, принятый накануне парламентом Грузии во втором чтении, а также силовой разгон участников массовых уличных демонстраций, выступивших против принятия данного закона.

В Европарламенте предложили лишить Грузию статуса кандидата в члены ЕС из-за протестов против «русского закона»