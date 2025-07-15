Власти ЕС выдвинули Грузии условия для сохранения безвиза

Опубликовано: 15.07.2025 13:22 , Обновлено: 15.07.2025

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Грузия рискует лишиться безвизового режима со странами Евросоюза. Ранее она указывала на «серьёзный демократический откат» в стране как на причину этого.

Выступая 15 июля перед журналистами в Брюсселе в преддверии встречи министров иностранных дел ЕС, Кая Каллас подтвердила данные издания Politico, что на рассмотрение вынесены различные меры в отношении грузинских властей.

«Все варианты на столе, включая приостановку безвизового режима и другие элементы, которые заставят правительство Грузии изменить свои расчёты», — заявила она.

Глава европейской дипломатии также сообщила, что среди рассматриваемых мер есть и целевые санкции. Она подтвердила, что в предложенном санкционном пакете содержатся имена двух грузинских судей.

По словам Каллас, Грузия получит официальное письмо от ЕС. В этом документе будут изложены условия, которые необходимо будет выполнить в установленные сроки. «Если эти условия не будут выполнены, <…> нам придётся приостановить безвизовый режим», — заявила она.

Издание Politico, в свою очередь, отмечало, что ЕС уже несколько месяцев рассматривал возможные меры в отношении правящей партии «Грузинская мечта», однако решение вопроса сдерживалось позицией «небольшой группы стран ЕС».

Напомним, граждане Грузии получили право на безвизовый въезд в страны Шенгенской зоны в 2017 году.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали о протестах в Грузии после прошлогодних парламентских выборов.

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