Власти ЕС рекомендовали жителям сделать запасы предметов первой необходимости на трое суток. К чему готовятся?

Опубликовано: 31.10.2024 08:23 , Обновлено: 31.10.2024

Европейская комиссия посоветовала всем жителям стран Евросоюза запастись предметами первой необходимости, которых хватит как минимум на 72 часа. Такие рекомендации содержатся в новом докладе регулятора об усилении гражданского и военного обеспечения в ЕС, представленного 30 октября бывшим президентом Финляндии Саули Ниинистё по поручению председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Рекомендации авторов доклада разработаны на случай кризисных ситуаций, таких как кибератаки, диверсии, химические, биологические или ядерные инциденты. По мнению авторов доклада, на сегодняшний день жители Евросоюза к подобным гибридным атакам и попыткам дестабилизации ситуации не готовы.

Между тем, как заметила Урсула фон дер Ляйен, представляя доклад, в наши дни “один-единственный клик способен вывести из строя электросети и погрузить во тьму целые города”.

Для усиления гражданского и военного обеспечения ЕС авторы доклада рекомендовали учредить европейский день подготовки к кризисным ситуациям, развернуть масштабную информационную кампанию по разъяснению жителям стран ЕС необходимости повышению персональной степени готовности к подобным инцидентам и даже включить какой-то краткий курс в образовательные программы по всему ЕС.

Особое внимание авторы доклада уделили необходимости повышать “психологическую устойчивость граждан” и их “долгосрочной способности справляться с ситуациями повышенного риска”.

“Способность граждан действовать перед лицом катастрофы или невзгод должна быть усилена путем укрепления индивидуальной и семейной готовности по всем направлениям”, - заявили авторы доклада.

Всего в докладе представлено около 80 конкретных рекомендаций как для краткосрочных, так и для среднесрочных и долгосрочных действий правительств стран ЕС и общесоюзных организаций.

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