Власти Брянской области подтвердили взрывы в Клинцах

Опубликовано: 13.12.2022 10:22 , Обновлено: 13.12.2022

Глава Брянской области Александр Богомазов подтвердил взрывы в городе Клинцы. Он обвинил в обстреле Вооруженные силы Украины (ВСУ).

При этом Богомазов утверждает, что российские средства ПВО сбили украинскую ракету. По словам губернатора, ее часть упала на территорию промзоны.

Губернатор добавил, что никто не пострадал.

Больше подробностей он не предоставил.

Напомним, ночью 13 декабря в соцсетях появились сообщения, что в двух населенных пунктах Брянской области на в 30-50 км от границы с Украиной — городе Клинцы и в поселке Климово — прогремели взрывы в районе военных объектов.

Произошедшее в поселке Климово власти Брянской области не комментировали.