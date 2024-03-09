Власти Армении заговорили о вступлении в Евросоюз

Опубликовано: 09.03.2024 16:06 , Обновлено: 09.03.2024

Армения рассматривает возможность подачи заявки на вступление в Европейский Союз. Об этом заявил министр иностранных дел страны Арарат Мирзоян.

В телевизионном интервью турецкому каналу TRT в кулуарах дипломатической встречи в Анталии, Турция, Мирзоян сказал, что Армения стремится к сближению с Западом на фоне ухудшения отношений с Россией, cообщило Politico.

“В настоящее время в Армении в основном обсуждаются новые возможности. Это включает в себя членство в Европейском союзе”, - сказал Мирзоян.

Его слова последовали за сообщениями в армянской прессе о том, что премьер-министр Никол Пашинян планирует начать процесс подачи заявки на вступление в ЕС к концу 2024 года.

Как отметили в издании, Пашинян занимает пост премьер-министра страны с 2018 года и возглавляет усилия по налаживанию более тесных связей с Западом, особенно после вторжения России на Украину в 2022 году и растущей поддержки Кремлем регионального соперника Армении — Азербайджана.

Ранее Телеграф писал, что Пашинян назвал условие, при котором Армения «заморозит» свое участие в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) “де-юре”. Сейчас страна фактически приостановила его, так как уже продолжительное время не участвует в мероприятиях союза.

Пашинян назвал условие, при котором Армения «заморозит» свое участие в ОДКБ де-юре