«Вконец оборзели» — Медведев рассказал, почему «неправильно церемонится» с США

🎤 Мнение

Опубликовано: 17.03.2023 09:51 , Обновлено: 17.03.2023

Бывший президент России, а ныне заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев 17 марта отреагировал на ситуацию с падением американского беспилотника MQ-9 в Черное море, на который, как заявляют в США, напали российские Су-27.

Медведев в своем посте в телеграм-канале заявил, что беспилотники должны соблюдать правила «запретных зон» и «зон с ограничениями», «особенно в период боевых действий».

«А это часть нашей территории, на которую распространяется наш суверенитет», — заявил политик.

И добавил: «В общем, говоря по-простому, американцы вконец оборзели. И церемониться с ними неправильно».

«Хотя и контакты военных нужны, конечно. Особенно на фоне заявлений американских ублюдков типа сенатора Грэма о том, что надо сбивать российские самолеты. Кстати, и с такими людьми иногда случаются авиационные происшествия», — намекнул Медведев.

Что говорят в США?

Ранее, 15 марта, один из влиятельных членов Республиканской партии США Линдси Грэм раскритиковал президента Джо Байдена за, по его мнению, недостаточно решительный ответ на произошедшее с MQ-9 Reaper.

«Если вы когда-нибудь близко подойдете к американскому объекту, летящему в нейтральных водах, ваш самолет должен быть сбит, — сказал он в эфире телекомпании FoxNews.

И добавил: «Что бы сейчас сделал [президент США] Рональд Рейган? Он бы начал сбивать российские самолеты, если они угрожают нашим объектам. Американская внешняя политика упала ниже плинтуса».

К слову, по данным телеканала CNN, сейчас США оценивают, стоят ли полеты дронов-разведчиков над Черным морем риска конфронтации с Россией.

СМИ пишут, что армия США послала в регион новый дрон той же модели, чтобы наблюдать за областью падения первого и возможными попытками России его поднять.

Что произошло?

Напомним, в ВВС США 14 марта заявили, что два российских Су-27 ударили американский разведывательный дрон, выполнявший полет в международном воздушном пространстве над Черным морем, «что привело к падению и полной потере MQ-9».

Тем временем Минобороны РФ все отрицает. Там заявили, что подняли два Су-27, но те не перехватывали беспилотник и не сталкивались с ним.

Позже Европейское командование вооруженных сил США опубликовало видеозапись атаки американского беспилотника российским истребителем, произошедшего во вторник над Черным морем. Вся запись содержит 30-40 минут видео.

США опубликовали видео нападения российского Су-27 на американский MQ-9 Reaper