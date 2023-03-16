США опубликовали видео нападения российского Су-27 на американский MQ-9 Reaper

🎥 Видео

Опубликовано: 16.03.2023 13:17 , Обновлено: 16.03.2023

Европейское командование вооруженных сил США опубликовало видеозапись атаки американского беспилотника российским истребителем, произошедшего во вторник над Черным морем. Вся запись содержит 30-40 минут видео.

“Два российских самолета Су-27 совершили небезопасный и непрофессиональный перехват беспилотного самолета MQ-9 ВВС США, осуществлявшего разведку, наблюдение и рекогносцировку, находившегося в международном воздушном пространстве над Черным морем 14 марта 2023 года. Российские Су-27 сбросили топливо на MQ-9 и повредили винт, в результате чего американским силам пришлось сбить MQ-9 в международных водах”, - говорится в сообщении командования.

На видео видно, как камера дрона MQ-9 Reaper направлена назад, к его хвосту, а винт дрона, установленный сзади, вращается. Затем показан приближающийся российский истребитель “Сухой” СУ-27. По мере приближения российский истребитель сбрасывает топливо, стараясь попасть в беспилотник.

В другой части видеозаписи российский самолет совершает еще один заход. По мере приближения он снова сбрасывает топливо.

Короткие отрывки из видео:

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Затем видео с беспилотника прерывается, когда российский истребитель сталкивается с MQ-9 Reaper, повреждая пропеллер и в конечном итоге вынуждая США уничтожить беспилотник.

Когда камера снова включается, вид снова направлен назад, а пропеллер показан поврежденным в результате столкновения. С поврежденным пропеллером операторы беспилотника управляли самолетом как планером, когда он снижался над Черным морем, опустив его в международных водах к юго-западу от Крыма.

Полное видео:

Что на видео (таймкод американских военных):

00:00: [Начало] Российский Су-27 приближается сзади к MQ-9 ВВС США.

00:05: Российский Су-27 начинает сбрасывать топливо по мере прохождения.

00:09 Российский Су-27 проходит над MQ-9 ВВС США, сбрасывая топливо. Когда Су-27 проходит над MQ-9, это также нарушает передачу видео.

00:11: Виден пропеллер MQ-9 ВВС США, который остается неповрежденным.

00:22: Российский Су-27 начинает второй заход на MQ-9.

00:27: Российский Су-27 начинает сбрасывать топливо при заходе на MQ-9. Су-27 продолжает приближаться.

00:29: Российский Су-27 сталкивается с MQ-9, и запись с камеры MQ-9 пропадает примерно на 60 секунд.

00:39: Запись с камеры MQ-9 вернулась в рабочее состояние. В это время снова можно увидеть пропеллер и одну из подпорок, поврежденную.

00:42: [Конец]

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