Визит Зеленского в США «не сулит ничего хорошего» — Песков

Опубликовано: 21.12.2022 13:42 , Обновлено: 04.07.2024

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поездка президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон в среду 21 декабря не принесет ничего хорошего .

В разговоре с журналистами официальный представитель Кремля заявил, что продолжение западных поставок оружия на Украину приведет к «углублению» конфликта, что может иметь неприятные последствия для Киева, предупредил он.

«Поставки вооружений продолжаются, номенклатура поставляемых вооружений расширяется. Все это, безусловно, ведет к обострению конфликта. Это не сулит ничего хорошего для Украины», — сказал Песков.

Также он заявил, что Россия не видит никаких шансов на мирные переговоры с Киевом.

Напомним, Владимир Зеленский должен быть у Белого дома в Вашингтоне примерно в 21:00. Он встретиться с президентом США Джозефом Байденом, с которым «обсудит всестороннее сотрудничество двух стран, в частности, по укреплению устойчивости и обороноспособности Украины, поддержке ее суверенитета и восстановлению территориальной целостности».