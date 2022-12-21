Стало известно, что Зеленский будет делать в Вашингтоне во время внезапного визита

Опубликовано: 21.12.2022 09:21 , Обновлено: 04.07.2024

В Офисе президента Украины подтвердили неожиданный визит Владимира Зеленского в США 21 декабря и рассказали, что он будет делать в Вашингтоне.

Там отметили, что украинский лидер должен встретиться с президентом США Джозефом Байденом, с которым «обсудит всестороннее сотрудничество двух стран, в частности, по укреплению устойчивости и обороноспособности Украины, поддержке ее суверенитета и восстановлению территориальной целостности».

Также Зеленский выступит с речью на заседании двух палат Конгресса США. А еще проведет ряд двусторонних встреч. Каких — пока неизвестно.

Сам президент Украины написал в Twitter, что он отправился в Вашингтон «для укрепления устойчивости и обороноспособности».

В Белом доме также официально подтвердили приезд Зеленского. Там добавили, что он будет включать «встречу с ключевыми членами команды президента Байдена по национальной безопасности и Кабинета министров, возможность обратиться к прессе, а затем возможность подняться на Капитолийский холм, чтобы провести совместное заседание Конгресса».

Как пишет The Guardian, его визит в США связан с тем, что законодатели должны проголосовать за пакет расходов на конец года, который включает около 45 миллиардов долларов на экстренную помощь Украине, а США готовятся отправить в страну ракеты класса «земля-воздух» Patriot, чтобы помочь предотвратить вторжение России.

Последний транш американского финансирования станет крупнейшим американским вливанием помощи Украине , превышающим даже экстренный запрос президента Джо Байдена на 37 миллиардов долларов, и обеспечит финансирование военных действий в ближайшие месяцы.