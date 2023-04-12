Видео обезглавливания. Президент Чехии пригрозил российским военным судьбой террористов ИГИЛ
Власти Чехии осудили жестокое видео с отрезанием головы, вероятно, украинскому военнослужащему. Если подлинность видео подтвердится, российские солдаты встанут в один ряд с "Исламским государством" (ИГИЛ - террористическая организация), заявил в среду президент Чехии Петр Павел.
Он заявил об этом после заседания Совета госбезопасности Чехии и сослался на призыв президента Украины Владимира Зеленского к мировым лидерам откликнуться на жестокие кадры.
На попавшем в Сеть видео видно, как солдаты с белыми лентами отрезают голову еще живому военнослужащему украинской армии. Белые ленты обычно используются российскими солдатами в Украине. Однако на данный момент подлинность видео не подтверждена, а личности в кадре не установлены.
Ранее Телеграф сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский 12 апреля прокомментировал видео с обезглавливанием предположительно украинского солдата, которое накануне вечером разошлось по интернету. Свою оценку видеозаписи дал и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это не случайность» — Киев и Кремль осудили видео обезглавливания солдата